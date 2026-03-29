Beslenme uzmanı Cristina García Tébar’a göre tek tip beslenmek yerine belirli bir dengeyi yakalayanlar sağlık açısından büyük avantaj elde ediyor.
Kanser riskine karşı doğal kalkan: Kuruyemiş tüketenler daha az hastalanıyor
Kuruyemişler tek başına faydalı olsa da, birlikte tüketildiklerinde etkileri katlanarak artıyor. Beslenme uzmanı Cristina García Tébar, kuruyemiş tüketiminde çoğu kişinin gözden kaçırdığı önemli bir noktaya dikkat çekiyor.Derleyen: Hande Karacan
Günlük beslenme programlarının vazgeçilmezlerinden biri olan kuruyemişler, yoğun besin içerikleri sayesinde adeta doğal bir destek kaynağı. Bu besinlerden maksimum fayda sağlamak için bilinçli tüketim şart. Uzmanlara göre kuruyemiş tüketiminde yapılan en büyük hata, ölçüsüz ve yanlış tercih edilen ürünler.
Bilimsel veriler de bu görüşü destekliyor. Yaklaşık 60 farklı araştırmanın incelendiği kapsamlı bir analiz, her gün ortalama bir avuç (yaklaşık 30 gram) kuruyemiş tüketen bireylerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin %19 oranında daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle ceviz, badem ve fıstık gibi çeşitler bu koruyucu etkinin temelini oluşturuyor.
Her kuruyemişin kendine özgü bir faydası bulunuyor. Örneğin makadamya sağlıklı yağlar açısından öne çıkarken, ceviz içerdiği omega-3 yağ asitleriyle beyin sağlığını destekliyor. Bu nedenle uzmanlar, tek bir tür yerine farklı kuruyemişlerin bir arada tüketilmesini öneriyor.
Burada kritik bir detay var; tüketim şekli. Kuruyemişlerin faydalı kalabilmesi için çiğ, tuzsuz ve kontrollü miktarlarda tüketilmesi gerekiyor. Aksi takdirde yüksek kalori ve tuz içeriği nedeniyle fayda yerine zarar getirebilir. İdeal miktar ise günlük 28–30 gram civarında tutulmalı.
Kuruyemişlerin faydaları sadece kalp sağlığıyla sınırlı değil. Harvard Tıp Fakültesi ve diğer akademik kurumların araştırmalarına göre, haftada en az iki porsiyon kuruyemiş tüketen kadınlarda kolon, pankreas ve meme kanseri riskinde belirgin bir azalma görülüyor.
Ayrıca çocukluk döneminde düzenli tüketimin, ilerleyen yaşlarda bazı kanser türlerine yakalanma ihtimalini %36’ya kadar düşürebileceği ifade ediliyor.