Kaynak: İHA

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları, sahillerde kısıtlama getirilmesine neden oldu. Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda; saat 10.30'dan itibaren geçerli olmak üzere Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm bölgelerde denize girmenin tehlikeli olduğu ve bir gün boyunca yasaklandığı aktarıldı.

Kaymakamlık açıklamasında, yurttaşların can emniyeti için yalnızca cankurtaran olanağı sunulan ve giriş sınırı bulunmayan alanları kullanmaları gerektiği hatırlatıldı. Yüzmek isteyen kişilerin emniyet amacıyla çekilen mantar dubaların dışına çıkmamalarının önemine dikkat çekildi. Yetkili makamlar, kaba deniz ve kötü hava şartları süresince yapılan önlemlere eksiksiz uyulması hususunda uyarıda bulundu.