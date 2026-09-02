Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı

George Clooney ise siyah tişört ve açık gri pantolondan oluşan çabasız şıklığıyla eşine mükemmel şekilde eşlik etti. Geçen yılki festivalde fuşya elbisesiyle unutulmaz bir iz bırakan iki çocuk annesi Amal Clooney, bu yıl da modanın odağı olmayı başardı.