Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı

Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı

George ve Amal Clooney çifti, Venedik Film Festivali için tekneyle kente ulaştı. Amal’ın zeytin yeşili ipek takımı beğeni toplarken 65 yaşındaki oyuncu bu akşam Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak.

Kaynak: Diğer
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Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı - Resim: 1

Hollywood’un gözde çifti George ve Amal Clooney, Venedik Film Festivali’ne damga vurdu. Yaşam Boyu Başarı Ödülü alacak olan efsane aktör ve şık tarzıyla göz kamaştıran eşi İtalya’da nefes kesti.

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Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı - Resim: 2

Şehre tekneleriyle ulaşan ünlü çift, tarzları ve zarafetleriyle tüm dikkatleri üzerlerinde topladı.

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Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı - Resim: 3

Stiliyle büyüleyen avukat Amal Clooney, zeytin yeşili ipek blazer ceket ve mini şort kombinasyonuyla beğeni topladı.

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Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı - Resim: 4

George Clooney ise siyah tişört ve açık gri pantolondan oluşan çabasız şıklığıyla eşine mükemmel şekilde eşlik etti. Geçen yılki festivalde fuşya elbisesiyle unutulmaz bir iz bırakan iki çocuk annesi Amal Clooney, bu yıl da modanın odağı olmayı başardı.

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Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı - Resim: 5

48 yıllık başarılarla dolu oyunculuk kariyerini geride bırakan 65 yaşındaki George Clooney, festivalin açılış töreninde Yaşam Boyu Başarı Ödülü niteliğindeki prestijli Altın Aslan’ın sahibi olacak.

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Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı - Resim: 6

Çiftin katılımıyla gerçekleşecek olan yarınki açılış töreninin, festival tarihinin en unutulmaz gecelerinden birine sahne olması bekleniyor.

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Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı - Resim: 7
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Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı - Resim: 8
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Kanalların üzerinde bir efsane: George ve Amal Venedik’i salladı - Resim: 9
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