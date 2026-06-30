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Kaynak: İHA

16 yaşındaki kız rüyanın etkisinde kaldığını öne sürerek annesini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki D.E., rüyasında annesi Servet Tekir’in kendisini boğduğunu gördü.

ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Uykudan uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle annesini bıçakladığını öne süren D.E., evde bulunan annesi Servet Tekir’i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.’nin ifadesinde ise gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan D.E., Saimbeyli İlçe Emniyet Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Feke Adliyesi’ne sevk edildi. Burada savcılık ve mahkemedeki işlemleri tamamlanan D.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.