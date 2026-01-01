Korkunç iddia Ankara'dan... Elmadağ'daki bir ilkokulun özel sınıfında eğitim gören 10 yaşındaki otizmli öğrencinin öğretmeni tarafından darp edildiği öne sürüldü.

Anne T.U. (40), 26 Aralık'ta öğretmen D.K.'nin kendisini arayıp, 'Oğlunuzu okuldan alabilir misiniz?' demesi üzerine okula gittiğini anlatarak okula gittiğinde sınıfın penceresinden öğretmenin çocuğuna bağırdığını ve tekme attığını gördüğünü öne sürdü. 10 yaşındaki oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar, tırnak izleri ve tokat izleri gördüğünü söyleyen anne "Öğretmen beni aradığında çok yakın mesafedeydim. 5 dakika içerisinde okula gittim. Çocuğumun öğretmeni yakasından tutmuştu. Çocuğumun çığlıklarını duydum. Dış kapı kapalıydı. Kapıdan kafamı uzattığımda penceresinden gördüm. Çocuğumun birisi yakasından tutmuş bir şekildeydi. Diğeri de ‘Çekil git defol’ diye bağırıp çocuğuma tekme atarken gördüm. Bir anne olarak şok geçirdim önce. Sonra kapıyı açıp ‘Ne yapıyorsunuz’ diye içeriye girdim" dedi.

'MÜDÜR ŞİKAYETÇİ OLMAMAMI İSTEDİ'



Darp raporu almak için hastaneye gittiklerinde hastane polisi tarafından karakola götürüldüklerini söyleyen T.U., karakolda okul müdürünü gördüklerini ve kendilerinden şikayetçi olmamalarını istediğini anlattı. Şİkayetçi olduğunu ifade eden anne süreçle iglili çok yıprakdıklarını ifade ederek "Çocuğum şu an okula gidemiyor. Endişeliyim, korku içerisindeyim, panik içerisindeyim. Ben onun 'anne' demesini duymak için bile yıllarca bekledim. ‘Anne beni dövdü. Beni okula gönderme. Beni bırakacak mısın’ diye panik içinde geldi buraya. Ben de onun ceza almasını istiyorum. Bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Baba N.S. de (40), oğlunun vücudunda darp izleri olduğunu belirterek konuyla ilgili okula şikayette bulunduklarını ifade ederek, okuldan "adli süreci takip edeceğiz" yanıtı aldığını belirti.

Milli Eğitim Bakanlığı'na da CİMER üzerinden şikayette bulunduklarını ifade eden anne "Bu şekildeki çocukların darp edilmesi, savunmasız çocukların sessiz kalması bizi gerçekten kötü etkiliyor. Zaten hayatla bir savaşımız var. Bir de bu durumlar bizi daha da çok üzüyor, daha da çok yaralıyor" diye konuştu. Okul yönetimi olayla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

OTİZM NEDİR?

Otizm, sözel ya da sözel olmayan iletişimde zorluk yaşanması ile karakterize nörolojik ve gelişimsel bir bozukluk. Otistik bireylerde sosyal beceriler sınırlıdır, tekrarlayan davranışlar görülür ve konuşarak iletişim zor olabilir. Uzmanlara göre, otizmin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık en önemli risk faktörlerinden biri. Dünya çapında yaklaşık 100 çocuktan 1'inin otizmli olduğu tahmin ediliyor.