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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Ez-Zeydi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki enerji, savunma, ticaret ve bölgesel iş birliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu.

BÖLGESEL GELİŞMELER MASAYA YATIRILDI

Erdoğan, görüşmede İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog halindeyiz. Her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki konusunda da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

ENERJİ İŞ BİRLİĞİNDE TARİHİ ADIM

Erdoğan, mevcut savaş ortamının iki ülkeyi savunmanın yanı sıra enerji ve ulaştırma alanlarında da daha güçlü iş birliğine yönelttiğini söyledi.

Dünya ile bağlantının Irak üzerinden sağlanmasını hedefleyen Kalkınma Yolu Projesi'nde önemli ilerleme kaydedildiğini belirten Erdoğan, Irak Başbakanı Ez-Zeydi'nin projeye güçlü destek verdiğini dile getirdi.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın sona erdiğini hatırlatan Erdoğan, en kısa sürede iki ülkenin de faydasına olacak kapsamlı bir enerji iş birliği anlaşmasının imzalanmasının hedeflendiğini söyledi.

Ayrıca Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verildiğini belirten Erdoğan, imzalanan anlaşmanın enerji alanındaki ortaklık açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'YE GÜNDE 1 MİLYON VARİL PETROL VERİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ez-Zeydi'nin Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol sağlanacağını açıkladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakan, 'Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın.' dedi. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız. İnşallah hayırlı olur."

TİCARET HACMİ BÜYÜYECEK

Erdoğan, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğini geliştirme konusunda ortak iradeye sahip olduklarını belirtti.

Türkiye'nin su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde kalıcı bir iş birliği alanı olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, geçen yıl yaklaşık 17 milyar dolara ulaşan Türkiye-Irak ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda Irak heyetindeki bakanların, Türk iş insanları, yatırımcılar ve müteahhitlerle gerçekleştireceği temasların önemli olduğunu vurguladı.

SURİYE VE TÜRKMENLER MESAJI

Erdoğan, Irak ile bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde büyük ölçüde ortak görüşlere sahip olduklarını belirterek, Irak'ın bölgesiyle bütünleşmesine yönelik çabalarını ve özellikle Suriye ile yürüttüğü temasları yapıcı adımlar olarak gördüklerini söyledi.

Irak Türkmenlerinin iki ülke arasındaki kardeşliğin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Erdoğan, Irak Başbakanı Ez-Zeydi'nin heyetinde Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Seman Ağa'ya yer vermesini de anlamlı bulduğunu ifade etti.