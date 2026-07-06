Kalbinizi koruyan 4 doğal süper meyve açıklandı: Pahalı ilaçlara gerek yok

Portakal: C vitamini ve özel bitkisel bileşenler sayesinde bağışıklığı güçlendirir, iltihaplanmayı azaltır ve kalp-damar sistemini destekler.

SAĞLIKLI KALP İÇİN TEMEL İLKE

Uzmanlar, bu meyvelerin düzenli tüketiminin yanı sıra işlenmiş gıdalardan uzak durulmasını ve dengeli bir beslenme düzeni benimsenmesini öneriyor. Sağlıklı bir kalp için tek bir besin değil, bütüncül bir yaşam tarzı önem taşıyor.