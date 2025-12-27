Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kahvehanede oturan 3 genç, mekanın işletmecisiyle tartışma yaşadı. Gençler kahvehaneden ayrılırken işletmecinin yakınlarının da olaya dahil olmasıyla olay kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Silahların ateşlendiği kavgada Tolgahan Akyüz, Berdan Balsak ve B.A., vuruldu. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Tolgahan Akyüz'ün olay yerinde hayatını kaybetti. Berdan Balsak ve B.A., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Balsak da sabah saatlerinde hayatını kaybetti. B.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, tabancayla ateş eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürerken Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak'ın cansız bedenleri otopsinin ardından yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.