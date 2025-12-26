Kahve içerken yanında çikolata yemeyi sevenlere kötü haber geldi. Kahveyle birlikte tüketilen çikolatanın vücutta ani bir histamin patlamasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Barış Öztürk, histamin yükselmesiyle vücudun kendini koruma moduna aldığını ifade ederek "koruma modundaki bir vücut yağ yakmaz, yağ depolamayı tercih eder” dedi.

Histamin artışının sadece ödemle sınırlı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Barış Öztürk, bölgesel kan dolaşımının bozulduğunu, dokulara giden oksijenin azaldığını belirtti. Oksijen gitmeyen bölgede yağ yakımı gerçekleşmediğinin altını çizen Öztürk bu bölgelerin zamanla yağ hapsine girdiğini söyledi.

Bu yüzden bazı bölgelerin diyete ve spora dirençli gibi göründüğüne dikkat çeken Öztürk "Sorun kalori fazlası değil, hücresel düzeyde kilitlenmedir" dedi. Histamin patlamasının aynı zamanda insülin dengesini de bozacağı uyarısında bulunan Öztürk, insülin sinyallerinin sağlıklı iletilemeyeceğine dikkat çekti.

"Hücre glikozu doğru kullanamaz" diyen Öztür "Vücut ‘yak’ sinyali yerine ‘sakla’ sinyalini verir. Bu süreç özellikle bacaklar, basen, diz çevresi ve alt karın bölgesinde daha belirgin yaşanır. Çünkü bu alanlar histamin ve insülin dalgalanmalarına daha hassastır. Bu nedenle kişi düzenli spor yapmasına ve diyetine uymasına rağmen özellikle alt bedeninde incelme göremez. Buradaki sorun irade eksikliği değil, histamin kaynaklı yağ hapsidir” diye konuştu.

Kahvenin histamin içermese bile vücutta histamin salınımını artırdığını söyleyen Prof. Dr. Öztürk, “Kahve histamini parçalayan sistemi yavaşlatır. Yani histamin yükselir ama vücut onu yeterince temizleyemez. Çikolata ise doğrudan histamin yükler. Fermente yapısı nedeniyle histamin içeriği yüksektir ve aynı zamanda histamin salınımını da tetikler. Bu ikili birlikte tüketildiğinde histamin patlaması kaçınılmaz olur. Vücut alarm verir. Alarm halindeki bir vücut yağ yakamaz. Bu alarm hali sinir sistemini de etkiler. Kan şekeri dalgalanır, insülin direnci derinleşir. Beyin hızlı rahatlama ister ve duygusal yeme isteği ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öztürk, bu tablonun özellikle lipödemi olanlarda, kronik ödem yaşayanlarda, bölgesel kilo sorunu olanlarda ve insülin direnciyle mücadele edenlerde daha belirgin görüldüğünü belirtti. Histamin patlamasının her zaman hemen fark edilmediğine dikkat çeken Öztürk "Bazen ertesi gün tartıda, bazen aynada, bazen de pantolon paçasındaki sıkılıkta kendini gösterir. Yani kahve ve çikolata birlikte masum değil. Birlikte tüketildiklerinde vücutta histamin patlaması yaratır. Bu patlama yağ yakımını zorlaştırır, insülin direncini artırır ve bölgesel yağ hapsine yol açar" dedi.

Çözümün her şeyi yasaklamak olmadığını söyleyen Öztürk, tetikleyicileri fark etmenin ve doğru kombinasyonları öğrenmenin önemini vurguladı.