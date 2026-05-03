Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Kentte gün boyunca etkili olan yağış, cadde ve sokaklarda su birikmesine neden oldu. Trafikte ilerleyen araçlar güçlük çekerken, özellikle yoğun saatlerde ulaşım yavaşladı.

Kırsal alanlarda ise zeminin yumuşamasıyla birlikte yer yer küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi.

Yağıştan korunmaya çalışan vatandaşlar kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Şehir merkezinin bazı bölgelerinde kısa süreli taşkınlar oluştu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak daha sonra etkisini kaybetti.