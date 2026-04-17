Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Olayın toplumda derin bir üzüntü yarattığını belirten Önder, hayatını kaybeden çocuklar için başsağlığı dileğinde bulundu.

'MÜNFERİT DEĞİL' VURGUSU

Yaşanan olayın tekil bir vaka olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Önder, çocukların hem mağdur hem de fail olduğu yüz binlerce olayın her yıl kayıtlara geçtiğini söyledi.

Önder, “Bu tür olaylar ilk değil. Rakamlar ortada. Demek ki devlet, siyaset ve toplum olarak bir yerde yanlış yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

OKUL GÜVENLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Okullardaki güvenlik eksikliğine dikkat çeken Önder, öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim görmesi gerektiğini vurguladı.

“Çocuklarımızı okula gönderirken endişe duymak kabul edilemez. Okullarda güvenlik görevlisi bulunmaması ciddi bir sorun” diyen Önder, mevcut kaynakların farklı alanlarda kullanıldığını savundu.

TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYOR

Önder, birçok okulda temizlik ve hijyen koşullarının yetersiz olduğunu belirterek, idarecilerin velilerden destek almak zorunda kaldığını söyledi.

“Tuvaletlerde sabun yok, peçete yok. Okul yönetimleri çözüm üretmeye çalışırken eleştiriliyor. Oysa bu temel ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması gerekir” dedi.

EĞİTİM SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını ifade eden Önder, değerler eğitiminin eksikliğine dikkat çekti.

“Eğitim; iyi insan, adaletli ve merhametli bireyler yetiştirmektir. Ancak bu değerler sadece sözle değil, yaşanarak kazandırılır” değerlendirmesinde bulundu.

Önder, gençlerin bu değerleri toplumda ve devlet yapısında görmesi gerektiğini belirterek, aksi halde eğitim hedeflerinin gerçekleşmesinin zor olduğunu sözlerine ekledi.