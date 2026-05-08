Muş Valiliği ve İl Özel İdaresinin finansal desteğiyle, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kırsalda İkamet Eden Kadınlara Küçükbaş Hayvan Temini Projesi" kapsamında hayvan dağıtımları başladı. Kırsaldaki kadınların ekonomik hayata katılımını hedefleyen projeyle, toplamda 3 bin küçükbaş hayvan yeni sahiplerine ulaştırılacak.

Toplam bütçesi 40 milyon TL olan dev proje, %70 hibe desteğiyle uygulanıyor. İki etap halinde gerçekleştirilecek dağıtımlarda, her bir kadın üreticiye 1 koç ve 19 koyun olmak üzere toplam 20 küçükbaş hayvan teslim ediliyor. Projenin temel amaçları ise şunlar:

Aile işletmelerinin üretim kapasitesinin artırılması.

Sürdürülebilir hayvancılığın teşvik edilerek bölge ekonomisinin güçlendirilmesi.



Hayvan dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Muş'un geniş meraları ve su kaynaklarıyla tarım-hayvancılık noktasında ciddi bir potansiyel barındırdığını vurguladı. Gönç, projenin teknik detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Dağıtılan hayvanların 12-24 aylık yaş aralığında olması, kadınlarımızın üretime hızlıca dahil olabilmesi adına kritik bir karar. Ayrıca sürü kalitesini artırmak ve kan tazeliği sağlamak amacıyla hayvanlarımızı mümkün olduğunca il dışından seçtik."

Kırsal alanların asıl üretim merkezi olduğunu belirten Gönç, bu projeyle kadınların sadece iş gücü olarak değil, birer işletmeci olarak da güçlenmesini hedeflediklerini ifade etti. İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen projenin, orta ve uzun vadede Muş ve ülke hayvancılığına önemli katkılar sunması bekleniyor.