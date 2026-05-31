Olay, Gar Meydanı’nda gerçekleştirilen rutin bir trafik denetimi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü Canyel H., denetim yapılmak istenmesi üzerine aracından inmeyi reddetti ve uygulama noktasından hızla uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada dur ihtarında bulunan görevli polis memurunun üzerine aracını sürdüğü öne sürülen sürücü nedeniyle, polis memuru son anda kendisini yola atarak ezilmekten kurtuldu.

MADDİ HASARLI KAZANIN ARDINDAN YAKALANDI: ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Uygulama noktasından kaçan aracı kontrollü takibe alan polis ekipleri, şüpheliyi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde maddi hasarlı bir trafik kazası yaptıktan sonra kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan kontrollerde kadın sürücünün, 1.04 promil alkollü olduğu, ehliyetinin ise daha önce yine alkollü araç kullanmaktan dolayı daimi olarak iptal edildiği tespit edildi.

557 BİN LİRA CEZA KESİLDİ, ARAÇ MEN EDİLDİ

Sürücü hakkında; alkollü araç kullanmak, ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçmek, "dur" ihtarına uymamak ve diğer çeşitli trafik ihlallerinden dolayı toplam 557 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan araç ise 120 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" ve görevli memura mukavemet gibi suçlamalar kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.