Türkiye'de kadına şiddet olayları artık adliyelere de sıçramış vaziyette, bugün Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı’nda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde görev yapan Savcı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, eski kız arkadaşı olduğu söylenen kadın hakimi silahla yaraladı.

Gündem bu olayla çalkalnırken Savcı Kılıçaslan ile ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Adliye Muhabiri Halil Sadri Yılmaz'ın aktardığı bilgiye göre, Kılıçaslan'ın 2022-2024 yılları arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ BÜROSU’NDA görev yaptığı ortaya çıktı.

Yani Savcı Kılıçaslan, 2 yıl boyunca mağdur kadınların şikayetlerini alıp, aile içi kadın cinayeti, istismar iddianamelerini yazıp, kadına karşı şiddeti önlemek adına görev yapıyordu.