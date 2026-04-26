Galatasaray GAİN, ligin 26. haftasında oynanacak derbi mücadelesinde yarın Fenerbahçe arsaVev’i konuk edecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılacak müsabaka saat 13.00’te başlayacak.

Geride kalan süreçte 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, 64 puanla haftaya ikinci sırada girdi.

Sarı-lacivertliler ise 23 galibiyet ve 2 beraberlikle elde ettiği 71 puanla zirvede bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, rakibini 1-0’lık skorla yenmişti.