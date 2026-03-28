Zafer Mahallesi 12/2 Sokak’taki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtilen Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli başgardiyan Hayal Alkış'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kapıyı açıp girdiği evde Alkış, hareketsiz halde bulundu. Ekiplerin kontrolünde, Alkış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede Alkış’ın vücudunda darp izlerine rastlandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ile İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen de olay yerine gelip bilgi aldı. Alkış'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, aynı kurumda görev yapan evli ve 3 çocuk babası S.V.'yi gözaltına aldı. S.V., Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.