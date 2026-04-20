Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Chobani stadyumuna yakın bölgede büyük panik yaşandı.

Stada yakın alanda bulunan inşaat bölgesinin duvarları bilinmeyen bir sebeple çöktü. Büyük gürültüye ve paniğe neden olan çökme anında bölgede inşaat alanında bulunan konteynerin de çöken alan düştüğü görüldü.

Çökme sırasında çevrede bulunanlar tarafından çökme anları kaydedilirken, ölü yada yaralı bilgisi olduğuna dair bir bilgi verilmedi.

Edinilen bilgiye göre; konteynerde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Çökmenin oluştuğu alandaki çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

