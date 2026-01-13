Son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar. İşte, KADES nedir? KADES uygulaması ne işe yarar, nasıl kullanılır?

KADES NEDİR?

KADES (Kadın Destek Uygulaması), İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen resmi bir mobil uygulamadır. KADES, kadınların şiddet, taciz, tehdit veya tehlike anlarında tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlar.

KADES NE İŞE YARAR?

Kadınlar, acil durumlarda konum bilgisiyle birlikte polis ve jandarmaya ulaşabilir. Şiddet vakalarına en hızlı şekilde müdahale edilmesi sağlanır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması hedeflenir. Uygulama, özellikle ev içi şiddet, takip edilme, tehdit ve benzeri riskli durumlarda hayati önem taşıyor.

KADES UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Akıllı telefonlardan Google Play Store veya App Store üzerinden KADES uygulaması indirilir.

T.C. kimlik numarası ve telefon numarası ile kayıt yapılır.

SMS doğrulama işlemi tamamlanır.

Tehlike anında uygulama açılarak acil yardım butonuna basılır.

İhbarın ardından güvenlik birimleri, kullanıcının konumuna en yakın ekipleri yönlendirir.