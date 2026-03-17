Jandarma ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birlite gerçekleştirdikleri operasyonda, 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 158 mühimmat ve 16 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

2026 yılında silah kaçakçılığı ve ticareti (6136 sayılı Kanun m.12) cezaları, suçun niteliğine göre 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 500-5000 gün adli para cezasıyla başlıyor.