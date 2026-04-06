Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda kaçak kazı malzemeleri ile uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Safranbolu ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaya Mezarları bölgesinde yürütülen faaliyet sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta bulunan 6 kişiye ait olduğu değerlendirilen malzemeler arasında 1 hilti, 3 hilti ucu, 1 kürek, 1 manivela, 1 kazma, 1 balta, 1 uzatma kablosu ve 1 jeneratör ele geçirildi.

14,85 GRAM METANFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Karabük merkez ve Yenice ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda ise 5 şüphelinin üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda 14,85 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.