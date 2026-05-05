Hatay'da, polis ekipleri, Belen ilçesinde hafif ticari araçla bir minibüsü durdurdu. Araçlardaki Suriye uyruklu 19 kaçak göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan iki aracın sürücüsüne çeşitli ihlallerden 350 bin 235 lira idari ceza uygulandı, araçlar trafikten menedildi.