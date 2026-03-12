Türkiye 2019 yılında S-400 hava savunma sistemine 2,5 milyar dolar para ödedi. S-400'ler ülkemizi korumak için hiç kullanılmadı. Kaldı ki İran'dan gelen füzeleri dahi imha edemedi. NATO sistemleri devreye girdi, sınırlarımızı 2,5 milyarlık yatırım değil, Malatya'ya konuşlanan Patriotlar korudu.

S400'ÜN FATURASI AĞIR OLDU

S-400'ler aynı zamanda F-35 krizini de doğurdu. Rusya'dan alınan sistem, F-35 savaş uçaklarının Amerika'nın ambarlarında çürümesine sebep oldu. Türkiye'nin parasını peşin ödediği F-35'lerde zararı 1,25 milyar dolar.

KRİZİN MALİYETİ 3,75 MİLYAR DOLAR

Yani Türkiye, sadece S-400 satın aldığı için kullanamadığı S-400 ve F-35'lere tam 3,75 milyar dolar gömdü.

ABD'den hava sanayii ambargosu yiyen Türkiye, milli savaş uçaklarına yönelmek zorunda kaldı. Yerli savaş uçağı KAAN'ın üçüncü prototipi P2, Amerika motor göndermeden uçamıyor.

KAAN uçağı her ne kadar yerli ve milli gibi lanse edilse de, bu uçakların motoru olmadan uçamadığı biliniyor. Bu sebeple, yerli KAAN, Amerika'nın onayı olmadan göklerde süzülemeyecek.

Yani, motoru olsa uçacak aslında...