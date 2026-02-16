Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Juventus İstanbul'a geldi.
KENAN YILDIZ'A YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ
Havalimanı çıkışında milli oyuncu Kenan Yıldız'a yoğun ilgi gösterildi. Genç yıldız, takım otobüsüne binmeden önce taraftarların imza ve fotoğraf çekilme isteklerini kırmadı.
RAMS Park'ta yarın oynanacak maç öncesi Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, basın toplantısı düzenleyecek.
Arrivati 🛬🇹🇷#UCL #GalatasarayJuve pic.twitter.com/Q4V91EkY38— JuventusFC (@juventusfc) February 16, 2026