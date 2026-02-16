Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için yarın Juventus ile play-off eşleşmesinin ilk maçında karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak dev mücadele öncesi Juventus'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu.
SAKATLIĞI BULUNAN KHEPHREN THURAM GALATASARAY MAÇINA YETİŞTİ
Galatasaray maçına yetiştirilen Fransız yıldız Khephren Thuram geniş maç kadrosuna dahil edilirken Jonathan David, Dusan Vlahovic ve Emil Holm sakatlıkları nedeniyle İstanbul kafilesinde yer almadı.
JUVENTUS GALATASARAY MAÇI KAMP KADROSUNU AÇIKLADI
Juventus'un Galatasaray maçı kamp kadrosu şöyle: