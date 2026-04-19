Dizide rol alan genç oyuncular için proje adeta kariyerlerinin başlangıç noktası oldu. Finalin ardından ise her biri bambaşka yollar izledi. Bazıları büyük projelerde başrol alarak yükselişini sürdürürken, bazıları farklı sektörlere yöneldi ya da kameralardan uzak kalmayı seçti. Ortaya çıkan tablo, her oyuncunun kendine özgü bir yol çizdiğini gösterdi.

Fantastik dünyasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan yapımın çocuk yıldızlarından Gleeson’un son hali, hayranlar arasında merak konusu oldu.

Henüz 17 yaşındayken diziye dahil olan oyuncu, ilk sezondan dördüncü sezona kadar ana kadroda yer aldı. Karakterinin hikâyesi sona erdikten sonra oyunculuğa ara veren Gleeson, şöhretten bilinçli şekilde uzaklaştı. Bu süreçte Trinity College Dublin bünyesinde felsefe ve teoloji eğitimi aldı.

Uzun bir aranın ardından 2020’de Out of Her Mind ile ekranlara dönen oyuncu, daha sonra The Land of Saints and Sinners, The Sandman ve House of Guinness gibi projelerde yer alarak kariyerine yeniden yön verdi.