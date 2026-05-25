Japonya’nın başkenti Tokyo’da şüpheli bir kişinin sprey kullanarak alışveriş merkezinin içine yabancı madde püskürtmesi paniğe sebebiyet verdi.

19 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşanan olayda, 25 kişi kokudan etkilenirken, 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin şüpheliyi aradığı olayda alışveriş merkezinin içindeki ATM yakınlarına sıkılan maddenin, acı biberde bulunan bir tahriş edici sprey olabileceği ifade edildi.

Yetkililer, bazı kişilerin boğazlarının ağrıdığını ve kaşındığını ifade ettiğini aktardı. Olaydan sonra alışveriş merkezin çevresindeki yol trafiğe kapatıldı.