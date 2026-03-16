Japonya’nın Okinawa eyaleti açıklarında lise öğrencilerini taşıyan iki teknenin alabora olması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada çok sayıda kişi kurtarılırken yaralılar da olduğu bildirildi.

21 KİŞİ TEKNELERDEYDİ

Kyodo ajansının aktardığına göre Japon Sahil Güvenliği, Henoko açıklarında toplam 21 kişiyi taşıyan iki teknenin devrildiğini açıkladı.

Teknelerde bulunanların 18’inin Kyoto’daki bir lisenin öğrencileri olduğu ve eğitim kapsamında bölgede bulunduğu belirtildi.

BİR ÖĞRENCİ VE KAPTAN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada bir lise öğrencisi ile tekne kaptanı yaşamını yitirdi. Olaydan kurtarılan 19 kişiden 2’sinin yaralandığı bildirildi.

Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer teknenin alabora olma nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Kazanın meydana geldiği Okinawa’daki Henoko bölgesi, ABD askeri üssünün taşınmasına karşı düzenlenen protestolarla sık sık gündeme geliyor.

Bölgede yaşayanlar uzun süredir üslerin gürültü, kaza ve çevre risklerinden şikayet ediyor.