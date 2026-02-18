Japon otomotiv devi Nissan, Qashqai e-Power araçlardaki tahrik düzenlemesi ruhsatta da yer alacağını açıkladı.

RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Açıklama ile yakıt türü kısmının değişmesi için notere başvurularak aracın yakıt türünün benzinliye çevrilmesi gerektiği, noter masraflarının Nissan tarafından karşılanacağı, bu durumdan ötürü ÖTV ve Karayolları Trafik Kanunu yönetmelikleri kapsamında araç sahiplerine ek yükümlülük gelmediği aktarıldı.

NTV'de Burak Taşcı'nın haberine göre; Ruhsat değişikliği işleminin gerçekleşmemesi halinde aracı satarken ya da muayene işlemlerinde sorun yaşanabileceğini Nissan tarafından belirtildi.

DANIŞTAY DEĞERLENDİRDİ

Nissan Qashqai e-Power araç sahipleri ise vergi fazlasının iadesine ilişkin dava açtı. Davacılar, araçlarındaki içten yanmalı motorun tahrik özelliğinin yer almadığını tahrik özelliği olan elektrikli motora elektrik enerjisi üretmek için konduğunu ve araçlarının sadece elektrikle çalıştığını iddia etti. Bunları ise Danıştay inceledi.

İddialara ilişkin, ruhsatta elektrikli yazmasına rağmen Özel Tüketim Vergisi’nin otomobilin alındığı dönemde yüzde 10 yerine içten yanmalı motorlara uygulanan yüzde 80 olarak tahsil edildiğini, aracın sadece elektrikle çalıştığı için içten yanmalı motorun aracı hareket ettirme görevinin bulunmamasından ötürü ÖTV’nin yüzde 10 olarak tahsil edilmesi gerektiğini, buna rağmen yüzde 80 ÖTV ödendiğini ve bundan dolayı alınan fazla verginin iadesine ilişkin davayı Danıştay karara bağladı.

Danıştay ise avaya ilişkin olarak, aracın teknik özelliklerinin dikkate alınarak hukuki yorum tayin edilmesi gerektiğinden vergilerin iade isteminin 213 sayılı kanunun vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin kuralları bağlamında açık bir vergi hatası oluşturmadığını belirtti. Davanın Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin hükümler kapsamında incelenmesinin mümkün olmadığı şeklinde kararda bulundu.