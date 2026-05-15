Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirilen "Temsili Askerlik Yemin ve Terhis Töreni", engelli vatandaşlar ve aileleri için gurur dolu unutulmaz anlara sahne oldu. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen organizasyonda, 29 bedensel ve zihinsel engelli birey bir günlük temsili askerlik heyecanını yaşadı.

ESAS DURUŞ EĞİTİMİNİN ARDINDAN KARAVANA YENDİ

Güne büyük bir heyecanla başlayan temsili askerler, kışlaya adım atar atmaz ilk olarak askeri üniformalarını giydi. Kendileri için hazırlanan program kapsamında jandarma personeli eşliğinde;

Esas duruş, Askeri selamlama, Yanaşık düzen eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençler, eğitimin ardından Mehmetçik ile birlikte yemekhanede karavana yedi.



EN DUYGUSAL AN: SİLAH VE BAYRAK ÜZERİNE EL BASTILAR

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından geçilen yemin töreninde duygusal anlar yaşandı. Ailelerin gözyaşları içinde izlediği törende genç askerler, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masalara el basarak kutsal vatani görev yemini etti.

Yeminin ardından protokol üyeleri tarafından gençlere terhis belgeleri takdim edildi. Tören programı; askeri marşlar eşliğinde gerçekleştirilen resmi geçit töreni ve jandarma motosikletli timlerinin nefes kesen gösterileriyle son buldu.

KOMUTAN ŞEN: SEVGİNİZDE VE BAŞARINIZDA ENGEL YOKTUR

Törende konuşan Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, vatan hizmetinin her Türk vatandaşının hakkı ve ödevi olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bugün, kutsal vatani görevini yapmak üzere Jandarma Teşkilatına katılan kardeşlerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Sizlerin sevginizde, düşüncenizde ve başarınızda engel yoktur. Engeller vatanı sevmekle, vatana sadakatle aşılır; sizler bugün tüm bu engelleri aştınız. Sizinle kurduğumuz bu güçlü gönül bağı bizlere büyük bir manevi güç verdi. Evlatlarını vatan sevgisiyle yetiştirip bugün Jandarma saflarına emanet eden anne ve babaları en kalbi duygularımla kutluyorum."

"ASKERLİK BİR GÖREVDEN ÖTE MEHMETÇİK RUHUDUR"

Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı ise konuşmasında askerlik kavramının Türk milleti için taşıdığı manevi değere dikkat çekti:

"Bugün burada millet olma şuurunu ve şanlı bayrağımızın gölgesinde buluşmanın manasını hissediyoruz. Askerlik bizim için bir görevden öte, bir 'Mehmetçik Ruhu'dur. Engelli bireylerimiz; azimleriyle, hayata kattıkları farkla toplumumuzun güçlü ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında yer alabilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."