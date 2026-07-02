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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te hububat hasadının başlamasıyla birlikte anız ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler artırıldı. Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylerde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından alınan karar doğrultusunda, hasat sırasında çalışan biçerdöverlerin yanında su tankeri bulundurulması zorunlu hale getirilmişti. Yetkililer, üreticilere bu kurala titizlikle uymaları çağrısında bulunarak, su tankerlerinin hasat alanlarında hazır bulundurulmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bu kapsamda Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli, il genelindeki köylerde çiftçilerle bir araya gelerek bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Ekipler tarafından üreticilere anız ve orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler anlatılırken, hasat sırasında su tankeri kullanımı, olası yangınlara ilk müdahale yöntemleri ve ormanlık alanlarda ateş yakma yasağı konusunda da detaylı uyarılarda bulunuluyor.

Yetkililer, özellikle sıcak hava ve rüzgârın etkili olduğu hasat döneminde vatandaşların daha dikkatli davranmalarını isteyerek, en küçük ihmalin büyük yangınlara yol açabileceğini hatırlattı.