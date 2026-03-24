İstanbul Ümraniye'de Kars36 Spor’un genç futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın, rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak için arabuluculuk yaparken öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Tutuklanananlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi A.K. ve türkücü İzzet Yıldızhan da var

İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İzzet Yıldızhan’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. tv100'ün haberine göre İzzet Yıldızhan, olay gecesini şöyle anlattı:

"20 Mart tarihinde hatırladığım kadarıyla saat 01.00-02.00 sıralarında M.K. gece beni aradı, A.K.'nın bir kavgaya karıştığını söyledi.

Bende İnşallah önemli bir şey yoktur dedim.. Telefonu kapattıktan sonra B.K.’yi aradım ancak ben de kendisine ulaşamadım. Hatırladığım kadarıyla sonrasında M.K.’ye whatsapp ya da SMS atarak A.K.’dan haber var mı diye sordum. M.K.’nin de cevap verip vermediğini hatırlamıyorum.

Ertesi gün B.K. ile telefonla görüştüğünü, bir şeyler duyduğunu, ancak ne olduğunu bilmediğini, ilk uçakla Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ben de akşam saatlerinde Ankara’dan çıkarak İstanbul’a geldim. Sonrasında sosyal medyadan böyle bir olay olduğunu duydum ve haberlerden okudum. Daha sonra B.K. Türkiye’ye gelince telefonlaşarak buluştuk."