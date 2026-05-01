ABD'nin İran ile yaptığı ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmaması, derin bir krize neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki artış doğrudan yakıta yansırken zamlar üst üste geldi. Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de benzin fiyatlarındaki artış, ülke genelinde hissedilmeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, ülkede ortalama benzin fiyatlarını galon başına 4 doların üzerine çıkardı.

ABD'nin öne çıkan eyaletlerinden California'da benzin fiyatları galon başına 5.90, Washington'da 5.10, Oregon'da 4.70, New York'ta 4 dolar oldu.

ABD'nin orta-batı ve güney eyaletlerinde de hızlı bir artış eğilimi gözlendi.

ABD'de son olarak 2022 yılında ortalama benzin fiyatları 5 dolara ulaşarak zirveyi görmüştü.

TRUMP BENZİN FİYATLARI SORUSUNU BÖYLE YANITLADI

ABD Başkanı Trump artan benzin fiyatları ile ilgili gelen bir soruya ilginç bir yanıt verdi. Trump, Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada "Benzin bu sabah 4.30 dolar oldu" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Evet. Ve biliyor musun? İran’ın elinde nükleer silah olmayacak. Benzin fiyatları düşecek bu savaş bittiğinde.”