İzmir’de geçen yıl sağanak yağış sırasında sokakta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay (44) ile Özge Ceren Deniz (23) ile ilgili davada istinaf mahkemesi yeni bir karar verdi.

Olay, 12 Temmuz günü Konak ilçesinde meydana geldi. Sağanak yağış sırasında suyla dolan yolda yürüyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz elektrik akımına kapıldı. Deniz’i kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay da akıma kapılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açıldı.

YEREL MAHKEME CEZALAR VERMİŞTİ

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada çok sayıda sanık hakkında 10 yıl, 8 yıl 9 ay, 5 yıl ve 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Bazı sanıklar ise beraat etmişti.

Kararın ardından tarafların itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine taşındı.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırdı.

Mahkeme, aralarında Cengiz Topel Demircan, Ahmet Demircan ve Volkan Şirin’in de bulunduğu 12 sanık hakkında yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

11 SANIĞA TAHLİYE

Ceza Dairesi ayrıca Gediz Elektrik şirketinde görevli bazı sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak 11 kişinin tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, olayın oluş biçiminin ayrıntılı şekilde incelenmesi için dosyanın İTÜ ve ODTÜ’den öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine de karar verdi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Haklarında yeniden yargılama kararı verilen sanıkların 22 Mayıs’ta İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi’nde yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.