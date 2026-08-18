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Kaynak: AA / DHA / İHA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. 46 yaşındaki B.K., tartıştığı 21 yaşındaki oğlu Furkan K.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından baba, elindeki silahla polis merkezine giderek teslim oldu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre B.K. ile oğlu Furkan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında B.K., yanında bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş etti.

21 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Furkan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BABA SİLAHIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDU

Olayın ardından B.K., kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Baba gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Furkan K.'nin uyuşturucu kullandığı ve baba ile oğul arasındaki kavganın bu nedenle çıktığının ileri sürüldüğü öğrenildi. Olayın kesin nedeni ve tüm ayrıntılarının soruşturma kapsamında ortaya çıkarılması bekleniyor.