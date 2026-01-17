İzmir’de çocuklar bu sömestr tatilinde sinema ekranına akıyor! İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 6. Çocuk Filmleri Şenliği başladı. 6’ncı kez kapılarını açan etkinlik, yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem duygusal bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu yıl programın yıldızı, dünyaca sevilen animasyonun devam halkası “Ters Yüz 2”. Filmde, ergenlik dönemine adım atan Riley’nin renkli maceraları beyaz perdeye taşınıyor.

Gösterimler 17 Ocak’ta Buca ile başlayıp ilçe ilçe devam ediyor; Postacılar, Gaziemir, Aliağa, Foça, Bergama, Dikili gibi lokasyonlarda film seansları düzenlenecek. Tüm gösterimler her gün saat 14.00’te izleyiciyle buluşacak.

Şenlik, çocukların sömestr tatilini daha keyifli geçirmesi ve sinema kültürünü erken yaşta tanıması için ücretsiz ve açık erişimli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Meyra Özer | Yeniçağ