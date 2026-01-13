İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki Eren Bigül’ün polis merkezine düzenlediği ve 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. İddianamede, saldırganın IŞİD talimatıyla hareket ettiği, eylem öncesinde uzun süre keşif yaptığı ve hedefleri arasında Sertab Erener konserinin de bulunduğu belirtildi.

Savcılık, Bigül’ün anne ve babasının velayeti altında olduğunu, bakım ve denetim sorumluluğu taşıdıklarını vurguladı. Baba Nuhver Bigül ile anne A.B.’nin sağladığı imkânlar sayesinde saldırganın IŞİD ideolojisini benimsediği ve örgüte katıldığı ifade edildi.

10 GÜN BOYUNCA KEŞİF YAPTI

İddianamede, Bigül’ün saldırıdan önce Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği çevresinde yaklaşık 10 gün boyunca, özellikle gece 02.00–03.00 saatleri arasında keşif ve gözetleme yaptığı kaydedildi.

Savcılık, anne ve babanın bu süreçte eylemlere asli ve manevi fail olarak iştirak ettikleri yönünde kanaat oluştuğunu bildirdi.

IŞİD İDEOLOJİSİYLE HAREKET ETMİŞ

Bigül’ün, IŞİD'in ideolojisine uygun bir yaşam sürmeye başladığı, çevresindeki kişilere örgüt propagandası yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni “tağut” olarak nitelendirdiği aktarıldı. Okula gitmeyi reddetme gerekçesinin ise örgütün kadın-erkek eşit eğitim anlayışını reddetmesi olduğu belirtildi.

İddianamede ayrıca, örgüt ideolojisine göre görev yapmayan asker, polis, hâkim ve yöneticilerin “kâfir” olarak görüldüğü ve öldürülmeleri gerektiğine inanıldığına yer verildi.

BOMBA YAPIMI KONUSUNDA EĞİTİM ALMIŞ

Savcılığa göre Bigül, IŞİD tarafından bomba yapımı konusunda eğitim aldı. Saldırıda kullanılan el bombalarının yapımında gerekli malzemelerin anne ve babasının yardımıyla temin edildiği, babanın sağladığı av tüfeği ve “dom dom kurşunu” fişeklerin de yine aile desteğiyle edinildiği kaydedildi.

HEDEFTE SERTAB ERENER KONSERİ DE VARDI

İddianamede, Bigül’ün Haziran 2025’te İzmir Fuarı’nda düzenlenen Sertab Erener konseri, Balçova’daki bazı barlar ve polis merkezine saldırı planladığı belirtildi. Ancak örgüt talimatı doğrultusunda diğer hedeflerden vazgeçerek Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ni seçtiği ifade edildi.

Savcılık, saldırının IŞİD ideolojisi doğrultusunda planlı ve hazırlıklı şekilde gerçekleştirildiğini, anne ve babanın da sağladıkları destekle bu eylemde doğrudan rol aldığını vurguladı.