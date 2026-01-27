İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, 19 Ocak'ta evinde beyin kanaması geçirmişti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastenesi'ne kaldırılan ve tedavisi süren Özasker'den kötü haber geldi. Ünlü sanatçı 48 yaşında hayatını kaybetti.

SANAT MERKEZİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Özasker için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende Özasker'in konserlerinden görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Şef Nesrin Bayramoğulları, Özasker'in tabutunun yanında yer aldı.

SEVENLERİ TABUTUNA KARANFİL BIRAKTI

Saygı duruşunun ardından konuşan orkestranın müdürü Özge Tanrıver, zamansız kaybı derin üzüntü yaratan Özasker'in yalnızca kişiliğiyle değil müziğiyle de unutulmaz izler bıraktığını söyledi. Törende Özasker'in ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri tabutuna karanfil bıraktı.

Özasker için öğle vakti Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Özasker'in cenazesi, namazın ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.