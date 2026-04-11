İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz’ın Eskişehir’de gerçekleştirdiği pazar ziyareti sırasında yaşanan diyaloglar, izleyenlerin yüzünü gülümsetti.

Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek ekonomik koşullara ilişkin görüşlerini dinledi.

Yılmaz, pazar ziyaretine ilişkin gözlemini, Eskişehir’de pazarda vatandaşlarımızla dertleştik. Hayat pahalılığının artık anlatılacak eşiği çoktan aştığını bir kez daha gördük. Herkes iktidardan şikâyetçi. Milletimiz sabırsızlıkla sandığı bekliyor" diyerek paylaştı.