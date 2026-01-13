İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'de Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun diyerek başlattığı süreçte artık sona gelindiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısının ardından sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"DÖNÜYORLAR AMA MİLLETİMİZ AFFETMEYECEK…"

Milletimize terörü sonlandıracağı iddiası ile dayatılmak istenen ihanet projesinde, millî direniş ve jeopolitik gerçekler sebebi ile artık sona gelinmiştir.

Bir yandan ortak rapor çalışmaları sürerken, diğer yandan bu sürecin kıvılcımını çakan siyasi yapının, ilk günden beri hatırlattığımız gerçeklerle yüzleşmeye başladığını görüyoruz.

Teröristbaşının TBMM’ye davet edildiği ilk açıklamadan bu yana ısrarla şu iki gerçeği hatırlattık:

-pkk ve siyasi uzantıları, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini tartışmaya açmak, anayasa değişikliği ile üniter yapımızı ortadan kaldırmak amacı başta olmak üzere hiçbir taleplerinden vazgeçmediler.

-pkk’nın Suriye uzantısı ypg silah bırakmadı, bırakmayacak. İradesi emperyal güçlerin elinde olan örgüt, Suriye’de özerklik adı altında başlayan süreçle bir terör devleti kurmayı hedefliyor. Bu süreçle birlikte de zaman kazanıyor.

Bu gerçekler milletimizin vicdanında da karşılık buldu.

Geldiğimiz noktada, 15 ay önce düğmeye basan aklın, bu gerçekleri, farklı bir dille de olsa kabullenmeye başladığını görüyoruz.

Ancak, ihanet projesinin başarısızlığının siyasi faturasından kaçmak isterken bile yanlışa devam ediyorlar.

ypg’nin elebaşından “Siyonist uşağı” diye bahsederken, onun üst örgütü pkk’nın elebaşına hâlâ “Kurucu önder” demek, milletimizin vicdanını yaralayan bir akıl tutulmasıdır.

Şunu özellikle belirtmek isterim ki, büyük Türk Milleti, bu süreçte edilen hiçbir sözü unutmayacaktır.

Sürekli “devlet aklı” kavramının arkasına saklanıp, kendilerine gizemli bir kişilik yaratanların, burunlarının ucunu bile görmekten aciz, vasat siyaset anlayışını temsil ettikleri ortaya çıkmıştır.

Neyse ki merkezine Cumhuriyet değerlerini alan, hangi etnik kökenden olursa olsun her bir vatandaşının ve devletinin, hak ve hukukunu gözeterek, makul siyaseti temsil eden İYİ Parti vardır.

Bugün olanları, ilk günden söylemiş ve bu ihanet sürecinin tam karşısında milletinin yanında yerini almıştır.

Milletimiz müsterih olsun.

Cumhuriyetimize ve birliğimize yönelecek her saldırı karşısında,

İYİ Parti “SON KALE”dir ve dimdik ayaktadır.