İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun, İYİ Parti’nin mücadele tarihine, siyasi duruşuna ve camiamızın beklentilerine uygun demokrat tavrını kabullenmekte zorlanan bizce malum çevreler harekete geçti." dedi.

"HAYALİ “KONGRE” KULİSLERİNE KADAR..."

"Partimizden hayali istifalara yahut adı geçen aktörlerin asla bilgisi olmayan hayali “kongre” kulislerine kadar faydasız çırpınışlarda bulunanları tebessümle ama dikkatle takip ediyoruz." diyen Osman Ertürk Özel "İYİ Parti'nin kurumsal kimliği ve parti içi bütünlüğü her zamankinden çok daha güçlüdür. Parti içi huzurumuzun huzursuz ettiği bu çevreleri tebessüm ile takip etmeye devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan CHP'de mutlak butlan kararı sonrası 'demokrasi' vurgusu yaparak Özgür Özel'e destek veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün saat 16.00'da İYİ Parti Genel Merkez Binasında basın açıklaması yapacağı duyuruldu.