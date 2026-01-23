YENİÇAĞ - Özel Haber

İYİ Parti Kurultayı sonrası GİK ’te yer alan en dikkat çekici isim Osman Ertürk Özel oldu. Ertürk, Meral Akşener tarafından atanan ilk İYİ Parti'nin kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak partinin hafızasında önemli bir yere sahip olan Özel parti kurultayı sonrası yeni görevi, partinin ikinci koltuğu olan genel sekreterlik koltuğu oldu.

5. SIRADAN MİLLETVEKİLİ ADAYI GÖSTERİLDİ; "GÖRDÜĞÜ LÜZUM ÜZERİNE" İSTİFA ETTİ

2018 seçimlerinde Akşener tarafından İzmir 1. bölge 5. sıradan milletvekili adayı gösterilen Osman Ertürk Özel adaylıktan istifa ettiğini açıklamıştı.

OSMAN ERTÜRK ÖZEL, GENEL SEKRETER OLARAK GERİ DÖNDÜ

2018'de İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toplanmıştı.

Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, sabahki oturumda bir konuşma yapmış, öğleden sonraki oturumda ise Akşener söz almıştı.

Akşener'in konuşması sırasında, bir anda İYİ Parti Ankara 3. adayı Gökhan Beker'in kardeşi Oğuzhan Beker'in boksör bir adamının, Özel'in arkasından gelerek ona yumruk attığı iddia edilmişti. Bu iddiaya ilişkin Özel, "Oğuzhan Beker’in kendisi tarafından da yalanlanan bu hadisenin herhangi bir kanıt olmaksızın bu tarz haberlerle partimize zarar verir noktaya gelmesi doğru değildir. Bu hadisede esas olan mesele saldırganın hala partimiz bünyesinde maaşlı personel olmasıdır." diye açıklama yaptı.

Yaşanan olaylardan sonra İYİ Parti çevresinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bazı çevreler, Osman Ertürk Özel’in yaşadığı şeyin bir parti içi hesaplaşma olduğunu vurgularken, bir kesim ise, Özel’in Meral Akşener istifasını ilan ettiği sırada alkışladığını ve yaptığı konuşmalarla salonu provoke ettiğini iddia etmişti.

Özel’in konuşmasında, seçimli olağanüstü kurultay yapılması gerektiği, ancak bunu ileri sürmekteki amacının genel başkan değişikliği değil kadro yenilenmesi olduğu ve yapılan hatalardan ders çıkarılarak bir istişare zemini yaratılması gerektiği ifadeleri yer alıyordu.

İYİ Parti’nin 4. Olağan Kongresinde tanıdık bir diğer isim de genel idare kurulunda yer aldı.

ESKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ TEMİZER İYİ PARTİ GİK ASİL ÜYELERİ OLARAK LİSTEDE

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Yavuz Temizer 18 Kasım 2020’de partisinden şu ifadelerle istifa etmişti. Temizer; ‘Tek adam rejimine karşı durmak için her türlü iftirayı, yalanı göğüsledik; zorlukları aşa aşa geldik bu zamana kadar...

Gelinen noktada görüyoruz ki biz bu mücadeleyi verirken, parti içindeki Türk Milliyetçileri tasfiye ediliyor.

Demokrasi yok sayılıyor. Tek adamlık, eş/gölge başkanlığa dönüşüyor.

Genel Başkan irade göstermiyor veya gösteremiyor. Türk Milliyetçisi, Ülkücü irade partiden uzaklaştırılıyor. HDP ile gizli kapaklı yapılan görüşmeler ihanetin son noktasıdır. Kariyer planlamam için ihanete sessiz kalamam. İyi partiden istifa ettiğimi bildiriyorum. Allah’ta Ülkücüler de beni affetsin'' açıklaması yapmıştı.



İYİ Parti’de 18 Ocak 2026 tarihinde yapılan 4. Olağan Kongre’de seçilen 60 Genel İdare Kurulu üyesi arasından Başkanlık Divanı’nı oluşturmak üzere yeni görev dağılımı yapıldı.

Önceki dönem 17 kişiden oluşan Başkanlık Divanı, 24 kişiye çıkarıldı.

Başkanlık Divanı’na seçilen 24 kişiden 21’i Genel İdare Kurulu üyeleri arasından seçilirken; Turan Yaldır, Burhanettin Kocamaz ve Ahmet Eşref Fakıbaba Genel İdare Kurulu üyesi olmamalarına rağmen Başkanlık Divanı’nda görevlendirildi.

27 Nisan 2024 tarihinde yapılan 5. Olağanüstü Kongre’de İYİ Parti’de Parti Sözcüsü görevlendirmesi yapılmamıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan 4. Olağan Kongre ile birlikte, TBMM Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmekte olan Buğra Kavuncu, Parti Sözcüsü ve Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Buğra Kavuncu’dan boşalan TBMM Grup Başkanvekilliğine ise Genel Sekreter olarak görev yapan Uğur Poyraz getirildi ve yeni dönemde Genel Sekreter olarak Osman Ertürk Özel seçildi.

Osman Ertürk Özel, İYİ Parti’nin kurucularından biri olup aynı zamanda Gençlik Kolları’nın da kurucu genel başkanıdır. 2018 Genel Seçimleri’nde İzmir 1. Bölge 5. Sıra’dan aday gösterilince yaptığı açıklamayla önce milletvekili adaylığından, ardından Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Temmuz 2018’de Afyon’da yapılan İYİ Parti Çalıştayı’nda “Seçimli olağanüstü kurultay yapılması gerektiğini ancak bunu ileri sürme amacının genel başkan değişikliği değil kadro yenilenmesi olduğunu” ifade eden Özel, 2018 Genel Seçimleri’nde partinin Ankara 2. Bölge 3. Sıra milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Gökhan Beker’in kardeşi ve dönemin Gençlik Kolları Genel Başkanı Oğuzhan Beker ve yanındakiler tarafından saldırıya uğramış, burnu kırılmıştı. Yaşanan olayların ardından Özel, İYİ Parti’den istifa etmişti.

BAŞKANLIK DİVANI DIŞINDA KALANLAR

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak İstanbul milletvekili Ersin Beyaz yerine Aksaray milletvekili Turan Yaldır seçildi.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Bursa milletvekili Hasan Toktaş yerine Denizli milletvekili Yasin Öztürk seçildi. TBMM Katip Üye olarak Yasin Öztürk yerine Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz görevlendirildi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Cumali Durmuş yerine Mersin milletvekili Burhanettin Kocamaz seçildi.

Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Tekirdağ milletvekili Selcan Taşçı yerine Hüseyin Raşit Yılmaz seçildi.

Kültür, Sanat ve Gençlik Politikaları Başkanlığı’nın ve Genel Sekreter Yardımcılığı’nın kaldırılması üzerine Mehmet Aslan ve Dursun Çolak, Başkanlık Divanı’nın dışında kalan diğer isimler oldular.

GÖREVİNE DEVAM EDENLER

Önceki dönemde Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Erhan Usta, ilgili başkanlığın bölünmesi neticesinde Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ise DEVA Partisi kurucusu ve Balıkesir milletvekili Burak Dalgın seçildi.

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz,

Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin,

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun,

Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan,

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş,

Milli Güvenlik ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı,

Kadın ve Aile Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu,

STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan,

Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy,

Başkanlık Divanı’nda görevlerine devam ediyor.

YENİ KURULAN BAŞKANLIKLAR

Düşünce Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, DEVA Partisi kurucusu ve eski Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel,

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak, Memleket Partisi kurucusu, eski Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. İpek Sayan Özkale,

Ar-Ge ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Prof. Dr. Volkan Yılmaz,

Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Fatih Koca,

Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Ankara milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba,

Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Manisa milletvekili Şenol Sunat,

Memur Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak Bursa milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu seçildi.