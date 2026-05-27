İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdiği bayramlaşma programının ardından gündeme dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Oran semtinde bulunan Abdülkerim Kuzu Camisi'nde bayram namazını kılan Dervişoğlu, namaz çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

"HER BAYRAM BİR ÖNCEKİ BAYRAMI ARATIYOR"

Bayramlaşma töreninin ardından basın mensuplarının karşısına geçen İYİ Parti lideri, Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut duruma dikkat çekerek, yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılar nedeniyle her bayramın bir öncekini aratır hale geldiğini vurguladı. Mübarek günlerde dahi toplumun geleceğe dair umut tazeleyebileceği güzelliklerin ve iyiliklerin yaşanmadığını Dervişoğlu, dile getirdi.

"GÜNÜN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE İNSANLAŞMALARINI DİLİYORUM"

Geleneksel olarak bayramlarda sofralara bereket, evlere huzur ve mutluluk dilendiğini hatırlatan Dervişoğlu, ülkenin geldiği noktada artık en temel ihtiyaçların demokrasi ve adalet haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Öyle bir aşamaya ulaştık ki, artık bayramlarda hukuk, adalet ve demokrasi temenni etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum, ülkenin nereden nereye savrulduğunun en açık kanıtıdır. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin ve demokrasi eksikliğinin doğurduğu sancılar, her geçen gün katlanarak kendisini daha derinden hissettiriyor. Ben bu bayramda vatandaşlarımıza huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet ve hukukun yanı sıra, aynı zamanda 'güzel ahlak' da temenni ediyorum. Herkesin iftiralardan uzak bir yaşam sürmesini diliyorum. 'Allah yukarıda' derler; fakat hepimiz biliyoruz ki Allah her yerdedir. Bu sebeple, yaptığım bu uyarıyı üzerine alması gerekenlerin, bu mübarek bayram gününün yüzü suyu hürmetine biraz olsun insanlaşmasını temenni ediyorum."