Yörük, asgari ücretin yalnızca bir maaş artışı olarak ele alınmasının eksik bir yaklaşım olduğunu vurgulayarak, “Ücret politikası; üretim, istihdam ve verimlilikle birlikte ele alınmadığı sürece, açıklanan her rakam kısa sürede anlamını yitirir. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo tam olarak budur” dedi.

“REEL ALIM GÜCÜ DİKKATE ALINMADAN BELİRLENEN ÜCRET SÜRDÜRÜLEMEZ”

Açıklamasında reel alım gücüne dikkat çeken Yörük, enflasyonun yanı sıra gıda, enerji ve barınma maliyetlerindeki artışın ücret artışlarını hızla etkisizleştirdiğini ifade etti. “Çalışanın cebine giren para artıyor gibi görünse de, aynı hızda yükselen zorunlu harcamalar nedeniyle refah artışı oluşmuyor. Asgari ücret, hayat pahalılığı karşısında koruyucu bir işlev görmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“TARIM VE SANAYİ KENTLERİNDE ÜCRET POLİTİKASI AYRI ELE ALINMALI”

Balıkesir’in tarım ve sanayi yapısına sahip bir şehir olduğuna işaret eden Yörük, tek tip ücret anlayışının yerel ekonomik gerçekleri göz ardı ettiğini söyledi. “Üreten şehirlerde maliyetler, iş gücü ihtiyacı ve yaşam koşulları farklıdır. Asgari ücret politikası, bu çeşitliliği dikkate alan esnek ve gerçekçi bir zemine oturtulmalıdır” ifadelerini kullandı.

“EMEĞİ KORUMAYAN SİSTEM, ÜRETİMİ DE ZAYIFLATIR”

Mevcut ücret düzeyinin çalışan motivasyonunu ve iş barışını olumsuz etkilediğini belirten Yörük, bunun uzun vadede üretim kapasitesini düşürdüğünü dile getirdi. “Emeğin karşılığının korunmadığı bir ortamda verimlilikten söz edilemez. Bu durum sadece çalışanı değil, ülke ekonomisinin tamamını olumsuz etkiler” dedi.

“İYİ PARTİ, ÜRETİMLE GÜÇLENEN ADİL ÜCRET MODELİNİ SAVUNUR”

Açıklamasının sonunda İYİ Parti’nin ekonomi yaklaşımına değinen Hasan Fehmi Yörük, adil ücretin ancak üretimi destekleyen, vergisel yükleri hafifleten ve alım gücünü kalıcı olarak koruyan bir modelle mümkün olacağını vurguladı.

Yörük, “Çalışanın emeğini koruyan, üretimi teşvik eden ve refahı tabana yayan bir ekonomik düzen mümkündür. İYİ Parti olarak bu anlayışı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle değerlendirmesini tamamladı.