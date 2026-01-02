Antalya / Ömer Faruk Güder / Yeniçağ
Ali Adnan Kaya 2025 yılında yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve 2026 yılının ana faaliyet planlarının görüşüldüğü yılın son toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
‘’Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun özel ricası ve görevlendirmesiyle oluşturduğumuz Yönetim Kurulumuz ve İlçe Teşkilatlarımızın gayretli çalışmalarıyla İYİ Parti yeniden vatandaşlarımızın umudu haline gelmiştir. Bilindiği üzere bu yıl ilçe ve il kongrelerimizi birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla tamamladık. Kongre sonrasında oluşan yeni yönetim kurulumuz da kendi arasında İl Divan Kurulunu belirlemiş bulunmaktadır. Bu vesile ile Yönetim Kurulumuza İl Divan Kurulunun oluşturulması konusunda gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Ocak ayında yapılacak büyük kongremizle birlikte Müsavat Dervişoğlu liderliğinde İYİ Parti’nin iktidar yürüyüşü başlayacaktır. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin yeni yılı tebrik ediyor 2026 yılının Antalya’mıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum’’
İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İl Divan Kurulu şu isimlerden oluştu:
Ali Adnan Kaya – İl Başkanı
Harun Öztürk – Siyasi İşler Başkanı
Recep Yılmaz – İl Sekreteri
Cemil Yumak – Mali İşler Başkanı
Mehmet İlya – Teşkilat İşleri Başkanı
Cihat Gökalp – Kurumsal İlişkiler Başkanı
İbrahim Erol – Hukuk, Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı
Yaşar Durmaz – Uluslararası İlişkiler Başkanı
Esma Yanık – Türk Dünyası ve Uluslararası Teşkilatlanma Başkanı
İbrahim Özkan – Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı
Mehmet Ay – Yerel Yönetimler Başkanı
Ümran Ölekli – Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı
M.Şükrü Mısırlı – Medya Tanıtım Başkanı
Meryem Gökay Balkıç – Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı
Aydın Bülbül – AR-GE, Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı
Yusuf Esen – STK İlişkileri Başkanı
Maruf Sakin – Toplumsal Politikalar Başkanı
Kadir Ülen – Tarım Politikaları Başkanı
Ahmet Safa Toprak – Kültür-Sanat Politikaları Başkanı
Havva Betül Karataş – İl Sağlık Politikaları Başkanı
Bülent Karataş – İl Turizm Politikaları Başkanı
Yaşasın Kaya – İnsan Kaynakları ve Üyelik İşlemleri Başkanı
Hakkı Aydın – İl Başkanı Başdanışmanı
Yalçın Mermertaş – İl Sekreter Yardımcısı