Antalya / Ömer Faruk Güder / Yeniçağ

Ali Adnan Kaya 2025 yılında yapılan çalışmaların değerlendirildiği ve 2026 yılının ana faaliyet planlarının görüşüldüğü yılın son toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

‘’Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun özel ricası ve görevlendirmesiyle oluşturduğumuz Yönetim Kurulumuz ve İlçe Teşkilatlarımızın gayretli çalışmalarıyla İYİ Parti yeniden vatandaşlarımızın umudu haline gelmiştir. Bilindiği üzere bu yıl ilçe ve il kongrelerimizi birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla tamamladık. Kongre sonrasında oluşan yeni yönetim kurulumuz da kendi arasında İl Divan Kurulunu belirlemiş bulunmaktadır. Bu vesile ile Yönetim Kurulumuza İl Divan Kurulunun oluşturulması konusunda gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Ocak ayında yapılacak büyük kongremizle birlikte Müsavat Dervişoğlu liderliğinde İYİ Parti’nin iktidar yürüyüşü başlayacaktır. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin yeni yılı tebrik ediyor 2026 yılının Antalya’mıza ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum’’

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İl Divan Kurulu şu isimlerden oluştu:

Ali Adnan Kaya – İl Başkanı

Harun Öztürk – Siyasi İşler Başkanı

Recep Yılmaz – İl Sekreteri

Cemil Yumak – Mali İşler Başkanı

Mehmet İlya – Teşkilat İşleri Başkanı

Cihat Gökalp – Kurumsal İlişkiler Başkanı

İbrahim Erol – Hukuk, Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı

Yaşar Durmaz – Uluslararası İlişkiler Başkanı

Esma Yanık – Türk Dünyası ve Uluslararası Teşkilatlanma Başkanı

İbrahim Özkan – Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı

Mehmet Ay – Yerel Yönetimler Başkanı

Ümran Ölekli – Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı

M.Şükrü Mısırlı – Medya Tanıtım Başkanı

Meryem Gökay Balkıç – Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı

Aydın Bülbül – AR-GE, Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı

Yusuf Esen – STK İlişkileri Başkanı

Maruf Sakin – Toplumsal Politikalar Başkanı

Kadir Ülen – Tarım Politikaları Başkanı

Ahmet Safa Toprak – Kültür-Sanat Politikaları Başkanı

Havva Betül Karataş – İl Sağlık Politikaları Başkanı

Bülent Karataş – İl Turizm Politikaları Başkanı

Yaşasın Kaya – İnsan Kaynakları ve Üyelik İşlemleri Başkanı

Hakkı Aydın – İl Başkanı Başdanışmanı

Yalçın Mermertaş – İl Sekreter Yardımcısı