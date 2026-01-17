İYİ Parti, 4. Olağan Kurultayı'nı "İyilerin vakti geldi" sloganı ile 18 Ocak Pazar günü Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Tek aday olarak Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, kurultaya çıkıyor.

Ayrıca kurultayın gündeminde partiye katılımlar ve tüzük değişikliğinin yanı sıra Genel İrade Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin belirlenmesi de olacak.

Öte yandan kurultayda, DEVA Partisi’nden bir yıl önce istifa eden Bağımsız Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın İYİ Parti'ye geçecek. Hazırlıkların tamamlandığı salonda protokol bölümünde Burak Dalgın'a da bir koltuk ayrıldı.

EKONOMİNİN DÜMENİNE GEÇECEK

Doğrudan Dervişoğlu'nun davet ettiği Burak Dalgın'ın kurultay sonrası ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı görevi alacak.

Halihazırda 29 sandalye ile TBMM'de temsil edilen İYİ Parti, Burak Dalgın'ın katılımı ile milletvekili sayısını 30'a yükseltecek.