İtalyan Lisesi’nde görev yapan 14 Türk öğretmenler, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve İtalyan meslektaşlarıyla eşit duruma getirilmesi istemiyle geçtiğimiz şubat ayında Tez-Koop-İş Sendikası öncülüğünde grev kararı almıştı.
İtalyan Lisesi’ndeki grevde yargı kararı: Türk öğretmenler haklı bulundu
İstanbul’daki Özel İtalyan Lisesi’nde yabancı öğretmenlerle eşit ücret için grev yapan Türk öğretmenlerin yerine atamalar oldu. Öğretmenlerin olayı yargıya taşımasıyla yapılan görevlendirmeler mahkemeden döndü.Derin Analiz: Cemile Kurel
Türk öğretmenlerin iş bırakma eylemi sürerken, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, okula yeni öğretmen görevlendirmesi yapıldı. Tez-Koop-İş Sendikası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün atama işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı.
GREV SÜRECİNE YARGI MÜDAHALESİ
Grevde kritik bir gelişme yaşandı. Ankara İdare Mahkemesi, grev devam ederken okula yapılan geçici öğretmen görevlendirmelerinin yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararında, anayasal güvence altındaki grev hakkının ihlal edildiğine dikkat çekildi. Kararda, yasal grev süresince çalışanların yerine geçici ya da kalıcı personel görevlendirilemeyeceği vurgulandı.
“GREV HAKKI ENGELLENEMEZ”
Tez-Koop-İş Sendikası’nın açtığı davada mahkeme, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan atamaların hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Kararda, görevlendirmenin kamu idaresi tarafından yapılmasının sonucu değiştirmeyeceği ifade edildi.
Öğretmenler ise kararın, uzun süredir dile getirdikleri hak ihlallerini görünür hale getirdiğini savundu.
MAAŞ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI KRİZİN MERKEZİNDE
Şubat ayında başlayan grevin temelinde ücret eşitsizliği ve çalışma şartları bulunuyor. Türk öğretmenler, İtalyan meslektaşlarına göre daha fazla ders saatine girdiklerini ancak daha düşük ücret aldıklarını belirtiyor.
İddiaya göre Türk öğretmenler haftada 40 saate varan ders yüküyle çalışırken, İtalyan öğretmenler yaklaşık 18 saat derse giriyor. Ayrıca Türk öğretmenlerin ek ders ücreti alamadığı, nöbet yükümlülüğünün ise yalnızca Türk öğretmenlerde bulunduğu ifade ediliyor.
Gelir farkı da dikkat çekiyor. İtalyan öğretmenlerin aylık ortalama 7 bin Euro kazandığı belirtilirken, Türk öğretmenlerin gelirinin yaklaşık 1300 Euro seviyesinde kaldığı öne sürülüyor.
“İTALYAN TARAFI SÜRECİ KİLİTLİYOR” İDDİASI
Grevdeki öğretmenler, mart ayında Roma’dan gelen bir heyetle görüşmeler yapıldığını ve bazı konularda uzlaşma sağlandığını söyledi. Ancak öğretmenlere göre süreç, resmi tutanakların imzalanmaması nedeniyle ilerlemedi.
Öğretmenler, İtalyan yetkililerin bağlayıcı belge imzalamaktan kaçındığını öne sürerek toplu sözleşme sürecinin bilinçli şekilde uzatıldığını iddia etti.
ÖĞRENCİLER DE SÜREÇTEN ETKİLENİYOR
Yaklaşık 450 öğrencinin eğitim gördüğü okulda devam eden kriz nedeniyle veliler de gelişmeleri yakından takip ediyor. Öğretmenler, taleplerinin yalnızca maaş artışı olmadığını, eşit çalışma koşulları ve sendikal hakların tanınmasını istediklerini belirtiyor.