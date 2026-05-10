İtalyan Lisesi’ndeki grevde yargı kararı: Türk öğretmenler haklı bulundu

GREV SÜRECİNE YARGI MÜDAHALESİ

Grevde kritik bir gelişme yaşandı. Ankara İdare Mahkemesi, grev devam ederken okula yapılan geçici öğretmen görevlendirmelerinin yürütmesini durdurdu. Mahkeme kararında, anayasal güvence altındaki grev hakkının ihlal edildiğine dikkat çekildi. Kararda, yasal grev süresince çalışanların yerine geçici ya da kalıcı personel görevlendirilemeyeceği vurgulandı.