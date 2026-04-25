İtalya futbolunda hakemlik sistemi yeni bir tartışmanın merkezine oturdu. Serie A ve Serie B hakem atamalarından sorumlu isim Gianluca Rocchi hakkında “spor dolandırıcılığına iştirak” suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü iddia edildi.

VAR BASKISI İDDİASI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; soruşturmanın merkezinde, son iki sezonda VAR ve AVAR odalarına yönelik baskı iddiaları bulunuyor.

Dosyanın çıkış noktasının, eski yardımcı hakem Domenico Rocca tarafından 2025 yılında yapılan resmi şikayet olduğu belirtildi.

UDINESE-PARMA MAÇI DOSYADA

Soruşturmada özellikle Mart 2025’te oynanan Udinese-Parma maçı dikkat çekiyor.

İddiaya göre; VAR odasında görev yapan hakemlerin karar sürecinde dış müdahale şüphesi doğuran görüntüler incelemeye alındı. Hakem Fabio Maresca’nın saha kenarına çağrılarak pozisyonu tekrar izlemesi de dosyada yer aldı.

BAŞKA MAÇLAR DA MERCEK ALTINDA

Haberde, Ocak 2024’te oynanan Inter-Verona maçı dahil başka karşılaşmaların da incelendiği aktarıldı.

Söz konusu maçta VAR müdahalesi yapılmayan bazı pozisyonların da savcılık tarafından değerlendirildiği ifade edildi.

ROCCHI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gianluca Rocchi cephesinden ise iddialara net yanıt geldi. Deneyimli hakem yöneticisinin kendisini tamamen suçlamalardan uzak gördüğü ve gerekli tüm hukuki savunmayı yapacağı belirtildi.