Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem kararı gündemi karıştırdı. Kritik mücadeleye Yasin Kol’un atanmasının ardından eski hakem Ahmet Çakar sert açıklamalarda bulundu.

AHMET ÇAKAR: 'TÜRK HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR'

Ahmet Çakar, yapılan atamanın ardından şu değerlendirmede bulundu:

“Derbiye Yasin Kol atanmış. İyi yönetir, kötü yönetir; bu kavramlardan bağımsız olarak, eğer bir futbol ülkesinde son 8 derbinin 6’sını FIFA kokartı olmayan, yani Avrupa’da maç yönetme hakkı bulunmayan bir hakem yönetiyorsa ve diğer FIFA hakemlerinin bu kapasitede olmadığı düşünülüyorsa, o ülkenin hakemliği bitmiştir. Pek tabii ki hiç kimse de ‘Dünya Kupası’nda neden Türk hakemi yok?’ demesin.”

HALİL UMUT MELER’E MESAJ

Açıklamalarının devamında Halil Umut Meler hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanan Çakar, “Evladım Halil Umut Meler, eğer sen de karakter sahibiysen, aynaya baktığında kendine şu soruyu sor: ‘Ben Türkiye'nin birinci sırasındaki FIFA hakemiyim. İyi kötü Avrupa'da maç yönetiyorum ama neden derbiye çıkamıyorum?’ Bakalım ayna sana ne diyecek? Türk hakemleri, siz Ankaragücü başkanından yumruk yediğinizde hiçbir şey olmamış gibi bir hafta sonra maça çıktınız ya... Siz her şeye müstahaksınız. Sizlere az bile yapılıyor; hatta bunlar daha iyi günleriniz.” dedi.