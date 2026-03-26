İtalya’da referandum yenilgisinin ardından hükümetteki sarsıntı büyüyor. Başbakan Giorgia Meloni’nin istifasını istediği Turizm Bakanı Daniela Santanche, görevinden ayrıldığını açıkladı.

22-23 Mart tarihlerinde yapılan yargı reformu referandumunun reddedilmesi sonrası hükümet içinde başlayan çözülme sürüyor. Santanche’nin istifasıyla birlikte Meloni kabinesinde referandum sonrası görevini bırakanların sayısı üçe çıktı.

Daha önce Adalet Bakan Yardımcısı Andrea Delmastro ile Adalet Bakanı Özel Kalem Müdürü Giusi Bartolozzi de görevlerinden ayrılmıştı.

“TALEBE İTAAT EDİYORUM”

Santanche, Başbakan Meloni’ye yazdığı mektupta görevini kendi isteğiyle bıraktığını belirterek, “Talebine itaat ediyorum” ifadelerini kullandı. Görevini elinden gelenin en iyisini yaparak yürüttüğünü savunan Santanche, ayrılığın kendisi için buruk olduğunu dile getirdi.

BASKI ARTTI, İSTİFA GELDİ

Hakkında yolsuzluk ve dolandırıcılık iddialarıyla soruşturma yürütülen Santanche’nin istifası öncesinde hem hükümet hem de parti kanadından yoğun baskı gördüğü öne sürüldü. Muhalefet partileri de bakan hakkında güvensizlik oylaması için girişimde bulunmuştu.

Referandumda seçmenlerin çoğunluğunun “hayır” oyu vermesi, Meloni hükümeti için ilk ciddi siyasi yenilgi olarak değerlendiriliyor.