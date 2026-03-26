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Anasayfa Spor Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda

Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda

Transfer söylentilerinin hız kazanmasıyla birlikte sezon sonu sözleşmesi sona erecek değerli oyuncular da merak konusu oldu. Şimdiden Süper Lig devleriyle anılan sözleşmesi sona erecek yıldız oyunculardan Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu dikkat çekti.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda - Resim: 1

10. JOHN STONES (MANCHESTER CITY)

PİYASA DEĞERİ: 15 MİLYON EURO

YAŞ:31

1 10
Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda - Resim: 2

9. LEON GORETZKA (BAYERN MUNIH)

PİYASA DEĞERİ: 15 MİLYON EURO

YAŞ:31

2 10
Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda - Resim: 3

8. OSCAR MINGUEZA (CELTA VIGO)

PİYASA DEĞERİ: 18 MİLYON EURO

YAŞ:26

3 10
Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda - Resim: 4

7. RYAN SESSEGNON (FULHAM)

PİYASA DEĞERİ: 20 MİLYON EURO

YAŞ:25

4 10
Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda - Resim: 5

6. JULIAN BRANDT (BORUSSIA DORTMUND)

PİYASA DEĞERİ: 20 MİLYON EURO

YAŞ:29

5 10
Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda - Resim: 6

5. MARCOS SENESI (BOURNEMOUTH)

PİYASA DEĞERİ: 22 MİLYON EURO

YAŞ:28

6 10
Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda - Resim: 7

4. HARRY WILSON (FULHAM)

PİYASA DEĞERİ: 25 MİLYON EURO

YAŞ:29

7 10
Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda - Resim: 8

3. BERNARDO SILVA (MANCHESTER CITY)

PİYASA DEĞERİ: 27 MİLYON EURO

YAŞ:31

8 10
Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda - Resim: 9

2. DUSAN VLAHOVIC (JUVENTUS)

PİYASA DEĞERİ: 35 MİLYON EURO

YAŞ:26

9 10
Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda - Resim: 10

1. IBRAHIMA KONATE (LIVERPOOL)

PİYASA DEĞERİ: 50 MİLYON EURO

YAŞ:26

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