Sözleşmesi sezon sonu bitecek en değerli 10 futbolcu: Süper Lig devleri pusuda

10. JOHN STONES (MANCHESTER CITY)
PİYASA DEĞERİ: 15 MİLYON EURO
YAŞ:31
10. JOHN STONES (MANCHESTER CITY)
PİYASA DEĞERİ: 15 MİLYON EURO
YAŞ:31
9. LEON GORETZKA (BAYERN MUNIH)
PİYASA DEĞERİ: 15 MİLYON EURO
YAŞ:31
8. OSCAR MINGUEZA (CELTA VIGO)
PİYASA DEĞERİ: 18 MİLYON EURO
YAŞ:26
7. RYAN SESSEGNON (FULHAM)
PİYASA DEĞERİ: 20 MİLYON EURO
YAŞ:25
6. JULIAN BRANDT (BORUSSIA DORTMUND)
PİYASA DEĞERİ: 20 MİLYON EURO
YAŞ:29
5. MARCOS SENESI (BOURNEMOUTH)
PİYASA DEĞERİ: 22 MİLYON EURO
YAŞ:28
4. HARRY WILSON (FULHAM)
PİYASA DEĞERİ: 25 MİLYON EURO
YAŞ:29
3. BERNARDO SILVA (MANCHESTER CITY)
PİYASA DEĞERİ: 27 MİLYON EURO
YAŞ:31
2. DUSAN VLAHOVIC (JUVENTUS)
PİYASA DEĞERİ: 35 MİLYON EURO
YAŞ:26
1. IBRAHIMA KONATE (LIVERPOOL)
PİYASA DEĞERİ: 50 MİLYON EURO
YAŞ:26